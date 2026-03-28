Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami dopo aver battuto il tedesco Zverev con un punteggio di 6-3, 7-6 in meno di due ore. L’azzurro ha dichiarato che darà il massimo nella partita decisiva e ha commentato la buona adattabilità dell’avversario alle condizioni del torneo. La finale si giocherà nelle prossime ore.

Jannik Sinner è di nuovo in finale nel Masters1000 di Miami. L’azzurro ha staccato il pass per l’ultimo atto grazie alla vittoria contro il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 in poco meno di due ore di gioco. È stata una partita di altissimo livello per qualità e intensità espresse da entrambi. Zverev ha giocato una delle migliori partite del recente passato (performance rating di 9.1 per lui), ma non è bastato per battere nn Sinner che ha offerto una prova fenomenale al servizio nel primo set e nelle fasi decisive del secondo parziale. Dalle 21.00 italiane ci sarà il confronto col ceco Jiri Lehecka. “ E’ stata una partita di altissimo livello da parte di entrambi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “In finale darò tutto quello che ho, Lehecka si adatta molto bene alle condizioni di Miami”

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