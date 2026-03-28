Jannik Sinner in finale anche a Miami | Significa tanto per me volevo venire qui ed esprimere un buon tennis

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Miami, confermando la sua presenza anche in questa fase del torneo. Dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells, il tennista italiano ha dichiarato che arrivare in finale a Miami ha un significato importante per lui e che desiderava esprimere un buon tennis in questa occasione.

Jannik Sinner continua a tenere viva la possibilità di realizzare il Sunshine Double. Dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells, il numero due del mondo è in finale anche a Miami. Un traguardo raggiunto grazie alla vittoria in due set contro Alexander Zverev, battuto per 6-3 7-6, con l’altoatesino che ha così centrato la sedicesima vittoria consecutiva nei tornei 1000. Il prossimo avversario in finale sarà il ceco Jiri Lehecka. Queste le dichiarazioni di Sinner a fine partita: “Indian Wells e Miami sono due tornei completamente diversi, condizioni diverse. Venire qui cercando di esprimere un buon tennis era il mio obiettivo principale. Essere di nuovo in finale significa tantissimo per me. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner in finale anche a Miami: “Significa tanto per me, volevo venire qui ed esprimere un buon tennis” Articoli correlati Tennis: battuto Dzumhur, buon esordio per Sinner a MiamiJannik Sinner ha vinto al suo esordio, direttamente al secondo turno, nel Masters 1000 di Miami, battendo in due set (6-3, 6-3) il bosniaco Damir... Leggi anche: Jannik Sinner non si accontenta: “Volevo vincere a Indian Wells, ma ora penso a Miami” Contenuti utili per approfondire Jannik Sinner Temi più discussi: Jannik Sinner in finale al Miami Open 2026 contro Jiri Lehecka: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Zverev, mezzanotte (italiana) di fuoco: tutto sulla semifinale; Sinner in finale senza perdere set! Zverev, niente rivincita; A mezzanotte sarà ancora Sinner-Zverev a Miami. Jannik Sinner in finale a Miami! Mostruosa prestazione al servizio contro uno Zverev di lussoContinua il cammino inarrestabile di Jannik Sinner nei Masters 1000. L'altoatesino raggiunge la finale anche a Miami, centrando la sedicesima vittoria ... oasport.it Jannik Sinner in finale al Miami Open 2026 contro Jiri Lehecka: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATPSeconda finale consecutiva per Jannik Sinner, che domenica 29 marzo affronta Jiri Lehecka per il titolo del Miami Open 2026: scopri dove vedere la partita. olympics.com Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in due set, 6-3, 7-6, e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami. Domenica alle 21 ora italiana sfiderà il ceco Jiri Lehecka che ha battuto il francese Arthur Fils. x.com Sascha Zverev prepara la semifinale di Miami contro Jannik Sinner - facebook.com facebook