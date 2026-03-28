Jannik Sinner in finale a Miami! Mostruosa prestazione al servizio contro uno Zverev di lusso

Jannik Sinner si è qualificato per la finale dei Masters 1000 di Miami, ottenendo una vittoria contro Zverev. Con questa vittoria, l’altoatesino ha raggiunto la sedicesima consecutiva e porta a 32 i set vinti di fila. La sua prestazione al servizio è stata particolarmente convincente durante l’incontro.

Continua il cammino inarrestabile di Jannik Sinner nei Masters 1000. L’altoatesino raggiunge la finale anche a Miami, centrando la sedicesima vittoria consecutiva e portando la striscia di set vinti di fila a 32. Neanche una versione di lusso di Alexander Zverev ha potuto nulla contro questo Sinner, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e cinquantatré minuti di gioco. Per conquistare il terzo 1000 consecutivo (la striscia dura da Parigi a fine 2025, poi proseguita ad Indian Wells), il numero due del mondo dovrà vedersela con il ceco Jiri Lehecka, alla sua prima finale 1000 della carriera, che ha battuto il francese Arthur Fils nell’altra semifinale con un doppio 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner in finale a Miami! Mostruosa prestazione al servizio contro uno Zverev di lusso Articoli correlati Jannik Sinner avanza agli ottavi a Miami e non dà scampo a Moutet con una superba prestazione al servizioProsegue senza intoppi la marcia di Jannik Sinner nei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: il numero 2 del seeding... Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik è in finale contro Alcaraz o Medvedev 6-2, 6-4Le parole di Jannik dopo la vittoria con Zverev: «Prima volta in finale qui, è molto importante. Tutti gli aggiornamenti su Jannik Sinner Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev al Miami Open 2026: quando gioca la semifinale, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Zverev, mezzanotte (italiana) di fuoco: tutto sulla semifinale; A mezzanotte sarà ancora Sinner-Zverev a Miami; Sinner in finale senza perdere set! Zverev, niente rivincita. Sinner-Zverev 6-3 7-6: Jannik vola in finale a Miami, affronterà LeheckaJannik Sinner vince una partita non semplice contro Sasha Zverev con il risultato di 6-3 7-6 e vola in finale a Miami. Domenica sera affronterà Lehecka che ha battuto Fils nell’altra semifinale ... fanpage.it Sinner, dove vedere la finale a Miami contro Jiri Lehecka: orario e chi è l'avversarioSarà Jannik Sinner vs Jiri Lehecka la finale del Miami Open. Il numero 2 al mondo riesce ad avere la meglio sul tedesco Zverev in due set ... msn.com Sascha Zverev prepara la semifinale di Miami contro Jannik Sinner - facebook.com facebook Al termine del match contro Tiafoe, Jannik Sinner sollecita i giornalisti a sbrigarsi: di lì a poco sarebbe iniziata la partita Italia-Irlanda del Nord, match valido per i playoff delle qualificazioni mondiali #Tennis #Sinner #Calcio #WCQ2026 #Italia x.com