Iva Jovic sceglie Andre Agassi come tennista di ogni epoca con cui parlare lui si commuove al video

Un video in cui una giovane tennista americana dedica parole di apprezzamento a Andre Agassi ha suscitato una reazione emotiva nell’ex campione. Agassi ha assistito alla registrazione e si è commosso, riconoscendo di aver lasciato un'impronta che supera il mondo del tennis e ha scelto di parlare con lui come rappresentante di tutte le epoche.

Andre Agassi ha visto il video in cui la giovane tennista americana Iva Jovic gli dedicava parole molto belle e si è commosso: ha capito di aver lasciato nelle generazioni dopo di lui un segno che va oltre il tennis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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