Italia un big ha deluso | la novità di Gattuso contro la Bosnia

L’Italia ha conquistato una vittoria contro l’Irlanda del Nord e si prepara per una partita decisiva contro la Bosnia, in programma martedì a Zenica. Il commissario tecnico sta valutando un possibile cambio di formazione per la sfida, che potrebbe coinvolgere una modifica nel reparto tattico. La squadra cerca di ottenere un risultato utile per qualificarsi alla fase successiva.

Gli Azzurri preparano la decisiva sfida di martedì a Zenica: il Ct potrebbe cambiare una pedina del proprio scacchiere tattico L’ Italia supera l’ostacolo Irlanda del Nord e si giocherà il pass per volare in America contro la Bosnia martedì prossimo a Zenica. La novità di Gattuso contro la Bosnia (Ansa) – Calciomercato.it Tonali e Retegui fanno tirare un sospetto di sollievo a Gattuso, sbloccando una partita che stava diventando complicata per gli Azzurri. Bergamo porta ancora fortuna al Commissario tecnico, con la squadra che già giovedì notte aveva fatto ritorno nel quartier generale di Coverciano. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro l’Irlanda del Nord, mentre il resto del gruppo ha svolto una normale sessione di allenamento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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