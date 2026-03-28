Il tennista italiano ha dichiarato di essere un tifoso della nazionale e si trova a Miami. Oggi, giovedì 26 marzo, ha partecipato a un evento pubblico e ha commentato la sua passione per la squadra. È stato visto mentre si preparava a seguire la partita, chiedendo di accelerare i tempi per poterla vedere. La sua presenza ha attirato l’attenzione di diversi presenti.

(Adnkronos) – Jannik Sinner tifa Italia. Oggi, giovedì 26 marzo, il tennista azzurro ha battuto Frances Tiafoe ai quarti del Masters 1000 di Miami ed è volato in semifinale, appena in tempo per assistere, seppur dall’altra parte dell’oceano, alla sfida tra Italia e Irlanda del Nord, valida per i playoff dei Mondiali 2026. Durante la conferenza stampa post match, un giornalista ha chiesto a Sinner se avrebbe visto la partita dell’Italia: “Certo che la guarderò, ecco perché dobbiamo sbrigarci un po’”, ha risposto l’azzurro provocando le risate della sala stampa. Nessun pronostico però: “Vediamo cosa arriverà, siamo positivi e speriamo in una bella partita. 🔗 Leggi su Seriea24.it

© Seriea24.it - Italia, Sinner tifoso a Miami: “Sbrighiamoci, devo vedere la partita”

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