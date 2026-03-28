Italia la cena dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord | ma occhio al possibile indizio in ottica calciomercato per l’Inter – FOTO

Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, la nazionale italiana si è riunita per una cena. Durante l’incontro, è stato osservato un possibile indizio riguardante il mercato dei trasferimenti, con un particolare focus su un giocatore che potrebbe interessare l’Inter. La serata ha attirato l’attenzione anche per alcuni scatti pubblicati, che mostrano dettagli relativi all’evento.

Juventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. Sul mercato ha già fatto questi nomi per l’estate Nico Paz Real Madrid, ormai non sembrano esserci più dubbi sul destino dell’argentino: prevista questa mossa in estate, Como avvisato Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli De Bruyne interviene sul caso Lukaku: «A Napoli tutto viene amplificato.» Sacchi 80 anni tra quattro giorni, Il Foglio lo celebra così: «Genio puro, un Michelangelo prestato alla panchina. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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