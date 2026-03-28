Italia-Irlanda del Nord | le pagelle degli Azzurri

Nella partita tra Italia e Irlanda del Nord, disputata a Bergamo il 28 marzo 2026, gli Azzurri hanno ottenuto una vittoria che soddisfa le esigenze del risultato. Tuttavia, durante l'incontro si sono evidenziate differenze significative nel rendimento tra i vari giocatori della squadra italiana. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per l’Italia, mantenendo vive le speranze di qualificazione.

Bergamo, 28 marzo 2026 – L’Italia batte l’Irlanda del Nord e porta a casa il risultato che serviva, ma dentro la partita restano differenze nette di rendimento. A fare la differenza sono soprattutto Calafiori, Tonali e Kean, i tre uomini che più di altri danno energia, personalità e peso alla manovra azzurra. Più opaca, invece, la prova di Bastoni e Locatelli, meno incisivi del solito nella gestione tecnica e nell’equilibrio complessivo della squadra. Donnarumma 6 Attento, presente, mai davvero chiamato agli straordinari. Gestisce senza sbavature. Mancini 6 Prestazione ordinata, fisica, senza fronzoli. Fa il suo con esperienza. Bastoni 5,5 Meno preciso del solito in costruzione e meno dominante nelle letture. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Italia Irlanda del Nord, le pagelle degli azzurri: Barella, Esposito, Bastoni e Dimarco i nerazzurri in campoCalciomercato Inter, occhi in Argentina per un nuovo Lautaro: per la difesa piace quel giocatore del River Plate! Mercato Inter, nel mirino un altro... Italia – Irlanda del Nord 2-0, le pagelle: Tonali trascina gli azzurriPagelle di Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali trascinatore, Kean letale nella ripresa, Retegui spreca troppo L’Italia di Gennaro Gattuso ha compiuto... Italia - Armenia 5-1: gli Highlights | Qualificazioni Europei Under 21 2027 Approfondimenti e contenuti su Italia Irlanda del Nord le pagelle... Temi più discussi: Mondiali, in campo Italia-Irlanda del Nord 1-0 LIVE Gol di Tonali al 56'; Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026; Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi. italia-irlanda del nord 2-0Dopo un tempo di sofferenza gli azzurri piegano gli avversari: un passo verso la Coppa del Mondo è fatto. gazzetta.it Italia-Irlanda del Nord 2-0: video, gol e highlightsPrimo atto della missione Mondiale completato. L'Italia batte 2-0 l'Irlanda del Nord e vola in finale. Partita bloccata all'inizio come temuto, poi ripresa di grande ritmo per l'Italia: tante ... sport.sky.it