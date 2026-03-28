Lo stadio di Zenica è descritto come un ambiente potenzialmente pericoloso in vista delle prossime partite, con riferimenti a incidenti passati che coinvolgono la squadra locale. I tifosi bosniaci, con il capitano in prima linea, si sono arrabbiati dopo aver vinto ai rigori contro il Galles, reagendo all'esultanza degli avversari. La sfida tra le due squadre ha riacceso tensioni già presenti in passato in occasioni simili.

I bosniaci, Edin Dzeko in testa, si sono arrabbiati per l'esultanza degli azzurri alla loro vittoria, ai rigori, contro il Galles. L'hanno presa come un'offesa, ossia come se l'Italia li avesse individuati come il "male minore" nella sfida finale dei play-off per l'accesso al Mondiale. Ci sono state scuse e chiarimenti, ma io so bene che quel piccolo stadio di Zenica (appena 15 mila spettatori, che si ridurranno a 9mila per la punizione inflitta dalla Fifa dopo le intemperanze dei tifosi durante la partita con la Romania) può diventare una polveriera L'articolo Italia, Gattuso e Kean: attenti alla trappola, lo stadio di Zenica è una polveriera. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Italia, Gattuso e Kean: attenti alla trappola, lo stadio di Zenica è una polveriera. Il lontano precedente della Fiorentina

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