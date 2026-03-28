Italia ' 90 party con live e dj set al Lumière

A Pisa torna il tradizionale evento dedicato agli anni ’90, con musica dal vivo e DJ set al Lumière. L’appuntamento vede protagonisti brani di successo di quel decennio, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di festa e ricordi musicali. La serata si svolgerà nello spazio del cinema Lumière, con l’obiettivo di far rivivere le hit più amate di quegli anni.

Torna a Pisa il party dove si cantano e si ballano tutti i più grandi successi musicali degli anni ‘90. Italia '90 party è pronto a scaldare le voci e i cuori dei partecipanti sabato 28 marzo al Cinema Lumière. Apertura porte alle 22. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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