Una causa legale ha coinvolto l’autrice del romanzo, mentre il libro ha registrato un notevole aumento nelle vendite. La storia scritta da Colleen Hoover, accompagnata da dichiarazioni di una celebrità, ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico, diventando un fenomeno di massa. La combinazione di eventi ha contribuito a far diventare il titolo di grande successo tra i lettori.

Immergiamoci nel mondo di Lily Bloom, passando per la penna di Colleen Hoover e le ambigue dichiarazioni di Blake Lively che hanno reso It ends with us – Siamo noi a dire basta un fenomeno generazionale. Il romanzo è stato pubblicato da Sperling & Kupfer e tradotto da Roberta Zuppet nel 2024. TRAMA. Lily Bloom è una giovane donna che, dopo essersi laureata in economia, decide di inseguire il suo sogno e aprire un negozio di fiori a Boston. Qui incontra Ryle Kincaid, un neurochirurgo affascinante, brillante e apparentemente perfetto. La loro storia d’amore decolla rapidamente, ma Lily si trova a rivivere dinamiche che sperava di aver relegato al passato, legate alla difficile relazione tra i suoi genitori. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - IT ENDS WITH… Una causa legale e un boom di vendite

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