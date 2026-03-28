Israele non è il solo problema del Libano

Il Libano si trova ad affrontare diverse sfide e non solo quelle legate a Israele. Tra le questioni di rilievo c’è anche la situazione politica e diplomatica nel paese, che coinvolge vari attori internazionali. Recentemente, è stato reso noto il nome del Ministro degli Esteri, diverso da quello di figure più note in ambito sportivo o altri settori.

Joe Raggi non è il nome di un giocatore di baseball americano, bensì del Ministro degli Esteri libanese che, un paio di giorni fa, ha ufficializzato il provvedimento di espulsione dal Paese all’Ambasciatore iraniano a Beirut, assumendo in tal modo una delle più dure e traumatiche decisioni che il Libano ha adottato negli ultimi anni. Espellere il rappresentante ufficiale del Governo degli Ayatollah significa dare uno schiaffo in faccia contemporaneamente a Teheran ma, soprattutto ad Ezbollah che, con la sua ala politica, fa parte del Governo dello stesso Raggi. Infatti, chi conosce il Partito di Dio, sa perfettamente che possiede più anime,... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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