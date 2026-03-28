Israele si trova in una fase in cui, nonostante una diffusione di opinioni sfavorevoli, ha stretto un numero record di alleanze internazionali. In un contesto di tensioni e confronti diplomatici, il primo ministro ha risposto a una domanda sul tempo disponibile con una risposta che va da un’ora a due mesi. La situazione evidenzia un rapporto complesso tra le percezioni pubbliche e le relazioni estere del paese.

«Quanto tempo ho a disposizione?». «Tra un’ora e due mesi», ha risposto Benjamin Netanyahu. A fare la domanda è stato Shlomi Binder, capo dell’Aman, il servizio di intelligence delle Forze di Difesa Israeliane che ha ideato e portato a termine le più sofisticate operazioni israeliane degli ultimi anni. Quanto durerà la guerra è la domanda cui nessuno sembra in grado di rispondere, ma l’unica certezza è che nessuno, in Israele, sarà influenzato dai sondaggi, dalle piazze e dalle università, dai social e dai podcast dove la propaganda pro-Pal veste la kefiah, urla di una Palestina libera “dal fiume al mare”, imbraccia le bandiere arcobaleno e quelle dei terroristi che vogliono l’impero islamico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Israele è impopolare ma non ha mai avuto così tante alleanze

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