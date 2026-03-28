Iran Tajani | Impegno di tutto il G7 sullo Stretto di Hormuz

Durante un incontro internazionale, un rappresentante del G7 ha dichiarato che l’intero gruppo si è impegnato a ripristinare la circolazione marittima nello stretto di Hormuz. È stato anche rivolto un messaggio all’Iran affinché non attacchi la popolazione civile nei paesi del Golfo. L’obiettivo dichiarato è di favorire un ritorno alla normalità nelle rotte marittime della regione.

“C’è l’impegno di tutto il G7 per ripristinare la circolazione marittima nello stretto di Hormuz. Insieme abbiamo voluto dare un messaggio forte, ci auguriamo si possa andare in quella direzione e abbiamo dato anche un messaggio all’Iran, che non colpisca la popolazione civile bei paesi del Golfo”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un convegno a Roma sulla medicina sportiva. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Tajani: "Impegno di tutto il G7 sullo Stretto di Hormuz" Articoli correlati G7 dei ministri degli Esteri a Parigi: "Riaprire lo stretto di Hormuz". Tajani: "Garantiamo navigazioni con missioni europee"I ministri degli Esteri del G7 nella dichiarazione congiunta al termine del vertice presso l'Abbazia di Vaux-de-Cernay alle porte di Parigi hanno... Leggi anche: L’Italia tratta con l’Iran sullo Stretto di Hormuz? Fake news. Il governo smentisce negoziati bilaterali Altri aggiornamenti su Iran Tajani Impegno di tutto il G7... Temi più discussi: Trentennnale Ince: il discorso di Antonio Tajani; Iran: Tajani, quadro complesso ma Governo in prima linea a sostegno imprese; La crisi in Medio Oriente - La giornata del 19 marzo LIVE BLOG; Meloni, il segnale a Trump: missione in Iran solo con l'Onu e nessun intervento militare. Iran, Tajani: Impegno di tutto il G7 sullo Stretto di Hormuz(LaPresse) C’è l’impegno di tutto il G7 per ripristinare la circolazione marittima nello stretto di Hormuz. Insieme abbiamo voluto dare ... stream24.ilsole24ore.com IRAN, TAJANI: PRIORITA’Rotte commerciali, sostegno all’export, diplomazia economica e sviluppo dei corridoi logistici sono stati i principali temi affrontati dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazion ... 9colonne.it “Buon compleanno Anffas! Grazie al grande impegno di Anffas è cambiato il corso della storia e dell’approccio alla disabilità, le pcd e le famiglie hanno avuto modo di esprimersi e confrontarsi con le istituzioni.” Così il Ministro per le Disabilità on. Alessandra L - facebook.com facebook Ringrazio Maurizio Gasparri per l’impegno profuso in questi anni alla guida dei senatori di @forza_italia. La sua dedizione e lealtà verso la nostra bandiera è un esempio che tutti dovrebbero seguire e apprezzare. A Stefania Craxi, neo Presidente del Gruppo x.com