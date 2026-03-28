I ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno dichiarato di proseguire la guerra finché non terminerà l’aggressione. Dopo aver rivendicato un attacco missilistico contro Israele, si tratta del primo attacco di questo tipo dall’inizio del conflitto in Medio Oriente. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso comunicati ufficiali dei ribelli.

I ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, dopo aver rivendicato la responsabilità di un attacco missilistico contro Israele, il primo dall’inizio della guerra in Medioriente. I ribelli hanno avvertito che le loro operazioni “continueranno fino al raggiungimento degli obiettivi dichiarati e fino a quando non cesserà l’aggressione contro tutti i fronti della resistenza”. CrozzaCalenda: "Al Referendum ho votato Sì per completare la collezione di figure di m." New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Houthi: "In guerra finché non cesserà aggressione"

Articoli correlati

Guerra in Iran, gli Houthi si uniscono all’Iran. Rubio accelera: “Settimane, non mesi”. Trump ribattezza HormuzL’escalation si muove su più piani e con una velocità che rende ogni aggiornamento già superato pochi minuti dopo.

Guerra in Iran, ultime notizie. Missili sul Emirati e Oman, colpita base Usa in Arabia: militari feriti. Gli Houthi entrano in guerra: lancio di razzi su Israele dallo YemenRoma, 28 marzo 2026 – Mentre si muove la diplomazia, la via delle armi continua ad essere l’unica in Medio Oriente.

Iran: l'Italia entrerà in guerra La diretta con Alessandro Orsini

Contenuti utili per approfondire Iran Houthi In guerra finché non...

Temi più discussi: Guerra Iran, la scelta degli Houthi: le ragioni della loro cautela; Iran, dopo Hormuz si apre il rischio di chiusura dello Stretto di Bab el-Mandeb; Houthi, il silenzio che inquieta. Con l'Iran, pronti a colpire nel Mar Rosso (di M. Lupis); Gli Houthi entrano in guerra e attaccano Israele. La Terza guerra del Golfo arriva al Mar Rosso.

Iran ultime notizie: gli Houthi entrano in guerra e minacciano il blocco del Mar Rosso. Missili iraniani colpiscono base Usa in Arabia SauditaI ribelli yemeniti sparano i primi razzi contro Israele: Al fianco di Teheran finché non finirà l'aggressione. Chiusura dello stretto di Bab al-Mandab tra le opzioni. Wsj: Il Pentagono valuta invio ... quotidiano.net

Iran, Houthi: In guerra finché non cesserà aggressione(LaPresse) - I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, dopo aver rivendicato la responsabilità di un attacco missilistico contro Israele, il ... stream24.ilsole24ore.com

La guerra potrebbe spingere l’Iran a cambiare la sua dottrina nucleare x.com

Un mese di guerra con l'Iran e i fronti sono ancora tutti aperti https://buff.ly/o9in7Fu - facebook.com facebook