Iran Giorgetti | ‘Dobbiamo capire chi aiutare’
Il ministro ha dichiarato che i recenti sviluppi internazionali hanno causato uno shock esterno, paragonabile agli effetti della crisi in Ucraina. Ha anche affermato che è necessario valutare chi possa ricevere aiuto in questa situazione. La dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione alle conseguenze di eventi globali che influenzano le decisioni politiche e diplomatiche del paese.
Il ministro ha spiegato che i recenti sviluppi globali hanno rappresentato uno shock esterno paragonabile agli effetti della crisi in Ucraina Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, è intervenuto in videocollegamento alForum Finanza TehadiCernobbioparlando dellasituazione geopolitica attuale. “Avevamo una chiara traiettoria e programmi ben definiti, maci siamo trovati di fronte a un evento fuori dal nostro controllo, un vero e proprioshockesternoparagonabile, dal punto di vista prospettico,alla crisi in Ucraina“, ha dichiarato. Giorgetti ha proseguito evidenziando come questo abbiaspinto a riflettere su ciò che occorra fare, suchi supportareesu quali settori incentivare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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