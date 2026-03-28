Iran Giorgetti | ‘Dobbiamo capire chi aiutare’

Il ministro ha dichiarato che i recenti sviluppi internazionali hanno causato uno shock esterno, paragonabile agli effetti della crisi in Ucraina. Ha anche affermato che è necessario valutare chi possa ricevere aiuto in questa situazione. La dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione alle conseguenze di eventi globali che influenzano le decisioni politiche e diplomatiche del paese.