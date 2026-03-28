Un attacco ha colpito una base statunitense in Arabia, provocando dodici feriti. Nel frattempo, uno stato del Golfo ha annunciato di aver lanciato un missile contro Israele, segnando il primo attacco di questo tipo da parte di quella nazione. Lo Yemen ha confermato di aver partecipato al conflitto inviando un missile contro Israele.

Gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato il loro primo attacco contro Israele dall’inizio della guerra dello Stato Ebraico e degli Usa contro l’Iran. In una dichiarazione pubblicata su X, il gruppo, che controlla gran parte dello Yemen settentrionale e ha preso di mira Israele con droni e missili per gran parte della guerra di Gaza, ha affermato di aver lanciato missili contro siti militari israeliani. Poche ore prima, l’esercito israeliano aveva dichiarato di aver individuato un attacco proveniente dallo Yemen e di essere al lavoro per intercettarlo. Fonti consultate da Associated Press hanno riferito che più di due dozzine di soldati statunitensi sono rimaste ferite negli attacchi iraniani contro una base aerea saudita nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, attacco a base Usa in Arabia: 12 feriti. Lo Yemen si unisce alla guerra: primo missile contro Israele

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