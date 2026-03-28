Il vicepresidente degli Stati Uniti ha espresso dure critiche nei confronti del premier israeliano, accusandolo di aver presentato l'intervento nel Golfo come un'operazione rapida e senza complicazioni. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di tensione tra i due leader riguardo alla gestione del conflitto e alle modalità di comunicazione pubblica sui rischi e le implicazioni dell'azione militare.

Il vicepresidente Usa ha criticato aspramente Benjamin Netanyahu per aver «venduto» il conflitto nel Golfo come un intervento lampo. Intanto, il numero due alla Casa Bianca, designato per guidare le future trattative con l’Iran, ieri ha incontrato il premier del Qatar. La Casa Bianca sarebbe cautamente ottimista sull’iniziativa diplomatica volta chiudere la guerra con l’Iran. A riferirlo, è stata ieri la Cbs. Sempre ieri, era attesa, secondo Reuters, la risposta ufficiale di Teheran al piano di pace presentato dall’amministrazione Trump. Risposta che, nel momento in cui La Verità andava in stampa, non era ancora arrivata. Per ora, l’unica cosa certa è il crescente peso politico di JD Vance. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ira di Vance: la guerra «facile» era una balla

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