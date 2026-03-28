Ipotizzate truffe nate all' interno del tribunale | indagata ex lavoratrice e due parenti

Tre persone, tra cui una ex dipendente, sono state coinvolte in un’indagine riguardante una serie di truffe avvenute all’interno del tribunale di Brindisi. L’indagine ha portato al loro coinvolgimento, con dettagli ancora da chiarire. La procura ha avviato verifiche per accertare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Indagine del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza, coordinata dalla procura: la donna avrebbe incassato denaro, facendo promesse relative ad aste giudiziarie BRINDISI - Tre persone, tra le quali una ex lavoratrice, avrebbero preso parte a una serie di truffe “nate” all'interno del tribunale di Brindisi. L'indagine del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza, coordinata dalla locale procura, è scaturita da una denuncia. Poi, sono seguiti accertamenti e approfondimenti. La donna, che svolgeva un incarico professionale (copista) all'interno del tribunale, è indagata insieme a due famigliari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ipotizzate truffe "nate" all'interno del tribunale: indagata ex lavoratrice e due parenti Articoli correlati Il tribunale di Chieti ordina all’Inps il ripristino della Naspi per una lavoratriceCon un’ordinanza urgente emessa dalla sezione lavoro del tribunale di Chieti, lo scorso 12 gennaio,il giudice ha accolto il ricorso presentato da una... La vertenza al Teatro Comunale. Lavoratrice non rinnovata, il tribunale rigetta il ricorsoIl tribunale ha rigettato il ricorso presentato da Morena Morelli nei confronti della Fondazione Teatro Comunale.