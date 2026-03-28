Inwit ha annunciato che la propria rete comprende circa 26 mila siti, frutto di 40 anni di attività di tre grandi operatori del settore. La rete si distingue per la sua irreplicabilità e per i prezzi considerati in linea con gli standard di mercato. La rete si è sviluppata grazie alla collaborazione tra i principali operatori di telecomunicazioni, che hanno potuto sfruttare le prime opportunità di posizionamento.

Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - "La nostra rete, composta da circa 26 mila siti, è il risultato di 40 anni di lavoro di Tim, Vodafone e Inwit, che hanno potuto beneficiare del vantaggio del first-mover per costruire siti di massima qualità nelle migliori posizioni disponibili. Il 35% dei nostri siti si trova in posizioni uniche, come nel cuore delle grandi città, così come aree montane e borghi, più in generale circa il 75% della nostra rete non è replicabile. Uscire dalla rete Inwit vuol dire avere piano di rete alternativa con la costruzione di almeno 15 mila nuove torri che con un roll-out medio di 500 torri, richiederebbe 30 anni, con impatti sulla qualità del servizio e con un costo di ulteriori 2 miliardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Inwit, Galli: "Nostra rete irreplicabile e prezzi in linea con standard"

Articoli correlati

Leggi anche: Teb, presentato a Ranica il primo tram della nuova linea T2: «Elevati standard di sicurezza e comfort»

Standard ferroviario di hong kong MIC per stazioni e riduzione dei costi della linea nord del 20% completata in anticipo di due anniQuesto testo sintetizza i nuovi standard ferroviari adottati a Hong Kong, una cornice normativa che integra riferimenti internazionali con normative...

Altri aggiornamenti su Inwit Galli Nostra rete irreplicabile e...

Argomenti discussi: Inwit contro la joint venture di Tim e Fastweb sulle torri 5G: Violati gli accordi, la nostra rete non è replicabile.

Inwit: Galli, informata Consob su dichiarazioni Tim e Fastweb su Msa e Jv torriAbbiamo informato la Consob affinché valuti il comportamento di Tim e Fastweb in riferimento alle varie dichiarazioni sulla loro ... agenzianova.com

Inwit: Galli, nostri canoni Msa competitivi e ben al di sotto di media europeaSe confrontiamo i canoni per i clienti 'anchor' del nostro Msa con quelli dei nostri peer europei, i nostri canoni sono competitivi e ... agenzianova.com