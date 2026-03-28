Matías Soulé è stato convocato per la partita tra Inter e Roma e potrebbe partire titolare. Si tratta di un suo possibile ritorno in campo dopo un periodo di assenza, con l’obiettivo di contribuire alla squadra nel finale di stagione. La decisione sulla sua presenza tra i titolari sarà comunicata prima dell’inizio dell’incontro.

Il ritorno di Matías Soulé rappresenta una delle notizie più importanti per la Roma in vista del finale di stagione. Dopo oltre un mese di stop a causa della pubalgia, l’esterno offensivo argentino è ormai vicino al completo recupero. Il percorso riabilitativo è stato gestito con grande attenzione, tra fisioterapia, lavoro personalizzato, esercizi in palestra e reinserimento graduale in gruppo. Negli ultimi giorni, Soulé ha preso parte con continuità agli allenamenti, mostrando condizioni fisiche in netto miglioramento. Lo staff medico mantiene alta la prudenza, ma i segnali sono chiari: il talento argentino è pronto a tornare protagonista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter-Roma, pronta la maglia da titolare per Soulé

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