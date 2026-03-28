L’accordo tra il club e il calciatore sul rinnovo del contratto, che scade a giugno 2028, non ha ancora trovato una soluzione. La trattativa si trova in una fase di stallo, mentre la Roma ha manifestato interesse per il giocatore e potrebbe tentare un colpo di mercato. La situazione resta in sospeso senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Il futuro di Carlos Augusto all’ Inter è a un bivio: la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2028, sta vivendo una fase di pericoloso stallo. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, nonostante il club nerazzurro abbia messo sul piatto un adeguamento dell’ingaggio a circa 3,3 milioni di euro netti a stagione, l’accordo resta lontano. Il nodo del contendere non è economico, bensì tattico: l’esterno brasiliano classe ’99 chiede garanzie tecniche e un minutaggio da protagonista assoluto, condizioni che nelle rotazioni di Cristian Chivu (o del modulo nerazzurro attuale) non sono sempre state garantite. Questa crepa nel rapporto tra il calciatore e la società di Viale della Liberazione ha innescato un immediato effetto domino sul mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter, caso Carlos Augusto: rinnovo bloccato e la Roma punta al colpo

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