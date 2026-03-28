Insigne | Toronto scelta sbagliata ma almeno potevo uscire di casa

Lorenzo Insigne ha parlato a Sportweek delle sue scelte recenti e delle opportunità di tornare al Napoli. L’attaccante ha commentato la decisione di trasferirsi a Toronto, definendola sbagliata, ma aggiungendo che almeno gli ha permesso di uscire di casa. Le sue dichiarazioni si concentrano sui motivi dietro la scelta di lasciare l’Italia e sulla sua situazione attuale.

Intervistato da Sportweek, Lorenzo Insigne ha svelato diversi retroscena sulla possibilità di ritornare al Napoli. Le parole di Insigne. “In Serie B avrei accettato solo il Pescara, la mia carriera non si chiude qui. A Napoli sarei ritornato anche a piedi per 1.500 euro al mese. Quello con la squadra della mia città non è stato solo calcio, ma amore. Toronto è stata una scelta sbagliata, ma almeno potevo uscire di casa. Quando mi hanno contattato avevo le lacrime agli occhi. Mia moglie mi ha chiesto se stessi piangendo e le ho detto di sì, perché amo il Napoli”. Sono una persona alla mano, ma all’inizio mantengo le distanze e posso sembrare altezzoso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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