L’attaccante del Pescara ha raccontato di aver provato a spiegare il suo legame con il club partenopeo, ma ha detto di non essere stato compreso. Durante un’intervista, si è visto commuoversi mentre parlava del suo passato e del suo affetto per quella maglia, affermando che avrebbe fatto qualsiasi cosa per tornare a Napoli, anche a piedi.

Juventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. Sul mercato ha già fatto questi nomi per l’estate Nico Paz Real Madrid, ormai non sembrano esserci più dubbi sul destino dell’argentino: prevista questa mossa in estate, Como avvisato Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime Muharemovic sfiderà l’Italia con la sua Bosnia, e poi? Cosa dovremo aspettarci in estate per il futuro: la strada sembra tracciata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Insigne in lacrime: «A Napoli sarei tornato a piedi! Tengo troppo a quella maglia ma non sono riuscito a farmi capire»

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