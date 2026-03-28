In un'intervista rilasciata a Sportweek, l'attaccante del Pescara ha commentato i due scudetti conquistati dal Napoli dopo la sua partenza e ha espresso un rammarico riguardo al titolo sfuggito nel 2018 con l'allenatore Sarri. Ha inoltre parlato delle vittorie senza la sua presenza in squadra, sottolineando un unico rimpianto legato a quella stagione. Il video completo dell'intervista è disponibile sul canale YouTube della Gazzetta dello Sport.

Un estratto dell'intervista di Sportweek a Lorenzo Insigne ( guarda il video completo sul canale YouTube della Gazzetta dello Sport ): l'attaccante del Pescara parla dei due scudetti vinti dal Napoli dopo il suo addio e del rammarico per il tricolore sfuggito con Sarri nel 2018. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Insigne e gli scudetti vinti senza di lui: "Ho un solo rammarico"

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