Insigne | A Napoli sarei tornato anche a piedi

Durante un'intervista rilasciata a Sportweek, Lorenzo Insigne ha ricordato alcune delle tappe più significative della sua carriera calcistica. Tra i temi affrontati, ha affermato che sarebbe tornato a Napoli anche a piedi, sottolineando il forte legame con la città. L’attaccante ha ripercorso momenti chiave del suo percorso e la sua esperienza nel club partenopeo.

Nell’intervista concessa a Sportweek, Lorenzo Insigne ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua carriera. Lo fa parlando di scelte, rimpianti, legami profondi e ricordi che ancora oggi restano vivissimi. Tra i passaggi più forti c’è quello sul ritorno a Pescara. L’ex capitano del Napoli spiega che, tra le ipotesi possibili in Serie B, non avrebbe preso in considerazione altre destinazioni. E, allo stesso tempo, ribadisce con forza quanto il rapporto con la squadra della sua città sia andato ben oltre il calcio giocato. Le sue parole sono nette: “In Serie B avrei detto sì solo al Pescara, la mia carriera non finisce qui. A Napoli sarei tornato anche a piedi per 1. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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