Oggi a Lucignano si è svolto l’Innovation Day e l’Industrial Tour organizzati da Kinegge, nell’ambito del summit mondiale Robotics-2026 dedicato a robotica, intelligenza artificiale e machine. L’evento ha coinvolto rappresentanti di ricerca, industria e istituzioni provenienti da vari paesi, portando l’attenzione internazionale sulla città. Durante la giornata sono stati presentati progetti e tecnologie nel settore della robotica.

L’evento ha trasformato la Smart Factory di Kinegge in un hub di confronto tra università, imprese e stakeholder globali, confermando il ruolo strategico della Toscana nel panorama dell’innovazione tecnologica L’evento ha trasformato la Smart Factory di Kinegge in un hub di confronto tra università, imprese e stakeholder globali, confermando il ruolo strategico della Toscana nel panorama dell’innovazione tecnologica. Nel corso dell’industrial tour, i partecipanti hanno potuto visitare direttamente la Smart Factory Kinegge, osservando da vicino processi produttivi basati su tecnologie Industria 4.0 e iperautomazione. Un tema trasversale, emerso con forza durante tutta la giornata, è stato quello del mismatch tra ricerca accademica e applicazione industriale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Innovation Day e Industrial Tour Kinegge: Lucignano al centro della robotica internazionale

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