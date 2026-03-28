Inghiottita dal terreno durante una passeggiata a Roma salvata per un attimo decisivo

Nel pomeriggio di oggi, una donna di circa 40 anni ha perso l'equilibrio e è caduta in un pozzo nel parco della Pace, nella zona Monte Stallonara di Roma. L'infermiere, che stava passeggiando, è rimasta intrappolata per alcuni istanti prima di essere estratta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto la donna in buone condizioni.

Roma, Fabiana Ferrante cade in un pozzo: cosa è successo nel parco della Pace. Momenti di paura nel pomeriggio a Roma, dove Fabiana Ferrante, infermiera di circa 40 anni, è precipitata in un pozzo nascosto mentre passeggiava nel parco della Pace, in zona Monte Stallonara. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:40, in un’area verde della periferia ovest della capitale, non lontano dalla sede del Consiglio regionale del Lazio. La caduta e il gesto che le ha salvato la vita. La donna stava camminando con il marito e i due figli di 5 e 8 anni quando, senza accorgersene, è finita dentro un pozzo cilindrico in cemento, completamente nascosto nel verde e privo di segnalazioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Inghiottita dal terreno durante una passeggiata a Roma, salvata per un attimo decisivo Articoli correlati Roma, donna cade in un pozzo durante una passeggiata: si salva aggrappandosi ad una trave a 15 metri di profondità. Salvata dai Vigili del fuocoPaura nel primo pomeriggio di oggi a Monte Stallonara a Roma: una donna, mentre camminava nel parco della Pace, e' inciampata ed è caduta in un pozzo... Leggi anche: Milano, chi è il 28enne ucciso dal poliziotto. La ricostruzione dell’omicidio di via Impastato attimo dopo attimo