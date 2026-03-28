influenza aviaria un focolaio anche in provincia di arezzo

Un allevamento familiare nel Comune di Subbiano, in provincia di Arezzo, è risultato positivo al virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1) dopo le analisi sui campioni prelevati. La notizia si aggiunge ad altri casi di focolaio registrati recentemente in diverse zone del Paese. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e adottando le misure indicate per contenere il contagio.

AREZZO – A seguito degli accertamenti diagnostici effettuati su campioni provenienti da un allevamento familiare nel Comune di Subbiano, è stata confermata la positività al virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1). Le analisi sono state eseguite dal Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Il Dipartimento della prevenzione della Asl Toscana sud est ha immediatamente attivato le procedure previste dalle normative nazionali ed europee per contenere la diffusione della malattia. È stato disposto l’abbattimento in sicurezza dei volatili presenti nell’allevamento interessato, secondo i protocolli sanitari vigenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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