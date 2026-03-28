Influenza aviaria in Toscana | focolaio in un allevamento di Arezzo Volatili abbattuti

In Toscana si registra un nuovo caso di influenza aviaria, questa volta in un allevamento situato nella provincia di Arezzo. Dopo il focolaio verificatosi nei giorni scorsi a Campi Bisenzio, sono stati abbattuti gli uccelli presenti nella struttura per contenere la diffusione del virus. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e lavorando per prevenire ulteriori contagi nella regione.

AREZZO – L’influenza aviaria continua a colpire la Toscana. Un nuovo focolaio, dopo quello dei giorni scorsi a Campi Bisenzio, è stato riscontrato in un allevamento in provincia di Arezzo. E’ successo offi, 28 marzo 2026, nel comune di Subbiano. Le analisi, effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a Padova, hanno accertato la positività al virus. Il Dipartimento della Prevenzione della Asl Toscana Sud est ha attivato le procedure previste dalle normative nazionali ed europee per contenere la diffusione della malattia, disponendo l’abbattimento in sicurezza dei volatili presenti nell’allevamento. Istituite una zona di protezione nel raggio di 3 chilometri e una zona di sorveglianza di 10 chilometri attorno al focolaio, con il divieto temporaneo di movimentazione di animali, uova e materiali a rischio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Influenza aviaria in Toscana: focolaio in un allevamento di Arezzo. Volatili abbattuti Articoli correlati Un altro focolaio di influenza aviaria in Toscana, volatili abbattuti. Le istruzioni dell’AslSubbiano (Arezzo), 28 marzo 2026 – Un focolaio di influenza aviaria H5N1 è stato individuato in un allevamento nella provincia di Arezzo, a Subbiano,... Focolaio di influenza aviaria a Campi Bisenzio: abbattuti circa un migliaio di volatili in 12 oreAvviati tempestivi accertamenti sanitari anche sui lavoratori dell’azienda anche se è ad oggi assai raro il passaggio del virus all'uomo CAMPI... Altri aggiornamenti su Influenza aviaria Temi più discussi: Aviaria in allevamento, attivate zone di protezione e sorveglianza nel raggio di 10 km; Caso di aviaria nell’allevamento. Abbattuti mille volatili in 12 ore: Destinati anche alla macellazione; Caso di aviaria in un allevamento a Campi Bisenzio: soppressi mille volatili in 12 ore; Caso di influenza aviaria in allevamento, soppressi mille volatili. Focolaio di influenza aviaria in ToscanaAREZZO. Un allevamento familiare del territorio comunale di Subbiano, in provincia di Arezzo, è finito sotto osservazione dopo che alcuni campioni inviati per le analisi hanno rivelato la presenza del ... msn.com Influenza aviaria in Toscana: caso in un allevamento di Campi Bisenzio. Soppressi 1000 volatiliUn caso di influenza aviaria in un allevamento a Campi Bisenzio (Firenze) ha fatto scattare un'ingente operazione veterinaria con la soppressione di 1.000 volatili in circa 12 ore ... firenzepost.it Aviaria: caso ad Arezzo. Nessun contagio per l’uomo Un focolaio di influenza aviaria (H5N1), in provincia di Arezzo. A darne notizia e’ l’Azienda sanitaria Asl TSE. Nessuna persona, però, è stata contagiata. “A seguito degli accertamenti diagnostici effettuati s - facebook.com facebook Focolaio di influenza aviaria nell'Aretino, Asl: "Attivate le misure di contenimento" x.com