Infinita Smile Cosenza Pallanuoto! Rimonta il Tenerife e vola in finale di Conference Cup

La squadra di pallanuoto di Cosenza ha superato il Tenerife in una partita che si è conclusa con una rimonta decisiva, portandosi in finale di Conference Cup. La gara ha visto un recupero importante nel corso dell’incontro, consentendo alla formazione calabrese di ottenere il risultato necessario per qualificarsi alla fase successiva della competizione. La finale si disputerà nel prossimo impegno ufficiale.

Cuore, grinta e orgoglio sono gli ingredienti dell’impresa necessaria a compiere l’ultimo passo verso l’appuntamento con la storia. Nella semifinale della Final Eight di Conference Cup la Smile Cosenza Pallanuoto esce prepotentemente alla distanza e piega 13-8 il Tenerife-Echeyde conquistando con pieno merito il pass per la finale di domani, fischio d’inizio previsto alle 13:30. Nella sfida per il titolo le calabresi ritroveranno sulla propria strada le iberiche del CN Sant Feliu, già superate nella gara d’esordio. Il sette allenato da Gaetano Occhione, nuovamente a referto con sole undici giocatrici, parte male e, poco prima della metà del secondo parziale, precipita 0-4 sotto i colpi dell’inesorabile Naya Manero, autrice di una tripletta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Infinita Smile Cosenza Pallanuoto! Rimonta il Tenerife e vola in finale di Conference Cup Articoli correlati Conference Cup, la Smile Cosenza Pallanuoto travolge l’NC Chania e vola in semifinaleLa Smile Cosenza Pallanuoto centra la seconda vittoria in altrettante uscite, conserva il primato in classifica e certifica l’approdo in semifinale. Final Eight Conference Cup: il Cosenza Pallanuoto travolge la Mladost e sfiderà il Tenerife in semifinaleNella prima semifinale del torneo ATP di Miami, secondo Masters 1000 della stagione, Jiri Lehecka, testa di serie numero ventuno, domina il francese... Aggiornamenti e notizie su Infinita Smile Cosenza Argomenti discussi: Esordio vincente per la Smile Cosenza nella Final Eight di Conference Cup. Conference F. Debutto vincente per la Smile Cosenza nella Final EightEsordio positivo per la Smile Cosenza Pallanuoto nella Final Eight della Conference Cup femminile. Ad Atene, sede della fase finale, le calabresi guidate da Gaetano Occhione superano 15-12 le spagnole ... federnuoto.it Conference Cup, la Smile Cosenza Pallanuoto travolge l’NC Chania e vola in semifinaleLa Smile Cosenza Pallanuoto centra la seconda vittoria in altrettante uscite, conserva il primato in classifica e certifica l'approdo in semifinale. oasport.it