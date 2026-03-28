Martedì 31 alle 17 si terrà nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea di Ferrara un incontro dedicato all’edizione critica del volume

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? E' curata da Valeria Puccini l'edizione critica del volume 'Dell'ammogliarsi. Piacevole contesa fra i due moderni Tassi, Hercole cioè, et Torquato' che martedì 31 alle 17 sarà al centro dell'incontro in programma nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea di Ferrara. Dialogheranno con la curatrice Sebastiano Valerio (Università di Foggia) e Valentina Gritti (Università di Ferrara), con la moderazione di Antonella Cagnolati (Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara). Il volume, pubblicato a Bergamo nel 1593, contiene i due trattatelli scritti in biasimo e in lode del matrimonio dai cugini Tasso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Incontro con Valeria Puccini sull'edizione critica del volume 'Dell'ammogliarsi': un dialogo filosofico tra Ercole e Torquato

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