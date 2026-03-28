Martedì 31 marzo alle 16:30 presso le Sale dell’Arsenale di Amalfi si terrà la presentazione delle performance finali dei giovani del Centro Diurno “Andrea De Crescenzo”. I risultati sono il completamento dei progetti riabilitativi svolti tra il 2025 e il 2026, e rappresentano la conclusione di un percorso di inclusione e rinascita avviato nelle strutture della zona.

L’evento è un’occasione aperta alla comunità per conoscere e condividere un percorso di crescita, impegno e bellezza, dando voce a storie spesso invisibili I progetti, realizzati con il supporto della Cooperativa La Fonte, rappresentano un’esperienza educativa e artistica che promuove inclusione, creatività e nuove forme di relazione. L’evento è un’occasione aperta alla comunità per conoscere e condividere un percorso di crescita, impegno e bellezza, dando voce a storie spesso invisibili. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Inclusione e rinascita alle Sale dell’Arsenale: si concludono i Progetti Riabilitativi ad Amalfi

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