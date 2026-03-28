Il cantante è stato coinvolto in un incidente stradale e, a causa di questo, non ha potuto partecipare all'incontro con i fan previsto oggi. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio sui social media, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause dell'incidente. La sua assenza ha suscitato preoccupazione tra i sostenitori.

Paura per i fan di Aka7even, che insieme all’amico e collega LDA era atteso a Chieti per un incontro con i fan. L’artista non si è presentato al pubblico, che si è subito dimostrato preoccupato. A rassicurare i presenti è stato LDA, che si è presentato da solo all’evento. Aka7even è rimasto coinvolto in un incidente, ma non ci sono state conseguenze gravi. Raggiunto dai messaggi dei fan sui social ha infine deciso di rompere il silenzio in una storia pubblicata su Instagram: “C’è stato un tamponamento, stiamo tutti bene. Sono già tornato al lavoro”. Incidente per Aka7even, cos’è successo L’artista non ha fornito grandi dettagli sull’episodio. Nella giornata di venerdì 27 marzo Aka7even era atteso insieme a LDA a Chieti per una data dell’instore tour di presentazione del disco Poesie Clandestine, il joint album appena dato alle stampe. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente stradale per Aka7even che salta l'incontro con i fan, come sta il cantante: il messaggio social

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