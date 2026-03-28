Incidente alle porte di Arezzo | feriti un anziano e un minore

Nel primo pomeriggio, alle porte di Arezzo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto. Il personale del 118 è intervenuto alle 13:25, soccorrendo due persone ferite: un anziano e un minore. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale.

Incidente nel primissimo pomeriggio alle porte di Arezzo. Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato alle 13:25 per un sinistro nel quale è rimasta coinvolta una sola auto. Un uomo di 76 anni e un minore sono stati trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso di Arezzo. Sul posto sono giunti un'autoinfermieristica di Arezzo, ambulanza Blsd della Misericordia e della Cri di Arezzo. I rilievi sono affidati alla Polizia Municipale: gli agenti sono accorsi sul luogo dell'incidente e si sono occupati anche di regolare il traffico. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Incidente alle porte di Arezzo: feriti un anziano e un minore Articoli correlati Leggi anche: Crolla casa dopo un'esplosione alle porte di Arezzo: tre feriti, una donna è grave Leggi anche: Incidente alle porte di Milano, schianto fra un tir, tre auto e un furgone: sette feriti Una selezione di notizie su Incidente alle porte di Arezzo feriti... Temi più discussi: Ennesimo incidente alle porte di Carbonia: tre feriti; Incidente alle porte di Milano, travolta mentre attraversa la strada: gravissima; Incidente stradale sulla Pontina: code chilometriche alle porte di Roma; Davide Ghirotto morto in un incidente in moto, la tragedia alle porte di Latina. Incidente alle porte di Milano, travolta mentre attraversa la strada: gravissimaÈ successo in via Bruno Buozzi a Rozzano nella serata di lunedì 23 marzo. Sul posto il 118 e la polizia locale ... milanotoday.it Incidente stradale alle porte di Russi: auto esce di strada e si cappotta, muore una donna di 80 anniDrammatico incidente stradale alle porte di Russi: una donna di circa 80 anni è morta dopo essere uscita di strada con l’auto ... ravennanotizie.it Paura ad Antrosano per un grave incidente: auto si ribalta vicino al semaforo - facebook.com facebook L’incidente si è verificato alle 11.30 di sabato 28 marzo. x.com