Incendio nell' ex fabbrica di Bagnoregio | Diossina rientrata nella norma | FOTO e VIDEO

Nella ex fabbrica di Bagnoregio si è sviluppato un incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo l'incendio, le analisi sui livelli di diossina, benzo(a)pirene e PCB sono state comunicate dal sindaco, che ha confermato come i parametri rilevati siano tornati entro i limiti stabiliti. Sono stati effettuati controlli e monitoraggi per verificare l'entità delle sostanze presenti nell’ambiente.

Il sindaco Luca Profili aggiorna dopo l'ultimo monitoraggio sulla qualità dell'aria in seguito al rogo allo stabilimento dismesso Alta: "Controlli straordinari conclusi" Incendio nell’ex stabilimento Alta di Bagnoregio, il sindaco Luca Profili: “I parametri di diossine, benzo(a)pirene e Pcb rilevati sono rientrati nella norma”. Il primo cittadino aggiorna sulla base di quanto gli è stato comunicato nella giornata di sabato 28 marzo, “a seguito - riporta - del continuo monitoraggio effettuato dai tecnici di Arpa Lazio, che ringrazio per il lavoro svolto con professionalità e tempestività”. I dati dell'ultimo campione del 26-27 marzo: diossine 0,06 pgm³, benzo(a)pirene minore di 0,1 ngm³ e Pcb 1100 pgm³. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Incendio nell'ex fabbrica di Bagnoregio: "Diossina rientrata nella norma" | FOTO e VIDEO Articoli correlati Diossina nell'aria dopo l'incendio nell'ex fabbrica di Bagnoregio | FOTO e VIDEOTracce di inquinanti nell'aria dopo l'incendio nell'ex stabilimento Alta di Bagnoregio. Incendio nell'ex fabbrica di Bagnoregio, allerta nube tossica: zona rossa per 2 chilometri | FOTO e VIDEOIl rogo nello stabilimento dismesso Alta durante i lavori per sostituire la copertura in amianto con panelli fotovoltaici: è stato alimentato da... Aggiornamenti e notizie su Incendio nell Temi più discussi: Incendio nell'ex fabbrica di Bagnoregio, allerta nube tossica: zona rossa per 2 chilometri | FOTO e VIDEO; Un incendio coinvolge fabbrica ed ex ristorante nel Napoletano; Incendio nell'ex fabbrica di Bagnoregio aperta un'inchiesta per rogo colposo; Fiamme all’ex Alta, la procura indaga per incendio colposo. Fabbrica in fiamme a Bagnoregio, si alzano i livelli di diossina nell’aria dopo l’incendioArpa Lazio ha pubblicato i risultati delle analisi sulla qualità dell'aria dopo l'incendio che ha colpito una fabbrica a Bagnoregio ... fanpage.it Incendio nello stabilimento dismesso dell'ex Alta AlteneQuesta mattina è divampato un incendio presso lo stabilimento ex Alta Altene nel territorio comunale di Bagnoregio. Le fiamme si sono sviluppate intorno a mezzogiorno in uno dei capannoni della ... civonline.it ViterboNews 24. . Incendio all'ex Alta di Bagnoregio, alti valori di diossina nell'aria Scritta anarchica: perquisizioni a Viterbo e Montefiascone Dopo i lavori, riaperta la strada provinciale Valle del Tevere Pronto soccorso, accordo sull'indennità. Nella Tusc - facebook.com facebook