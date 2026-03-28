A Milano, nella zona nord, un incendio ha interessato un appartamento situato in via Menabrea. Le fiamme hanno provocato il crollo di una parte del tetto dell'edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno evacuato i residenti dell'edificio. Al momento non sono stati segnalati feriti. Le operazioni di spegnimento continuano per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Momenti di paura a Milano per un incendio che ha colpito una palazzina di cinque piani. È successo in via Menabrea, nella zona nord della città, non lontano da Maciachini. Sul posto sono intervenute sei squadre di vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio. Un appartamento al quarto piano è stato completamente distrutto e la palazzina è stata evacuata. Incendio in via Menabrea a Milano Sul posto sei squadre di vigili del fuoco Pochi giorni fa l’incendio in un appartamento di Bresso Incendio in via Menabrea a Milano Le fiamme sarebbero partite da una casa situata al quarto piano della palazzina intorno alle 16 di oggi, sabato 28 marzo. Parte del tetto dell’edificio è collassata a causa dei danni provocati dalle fiamme. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio a Milano, brucia un appartamento in via Menabrea: collassa parte del tetto del palazzo

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