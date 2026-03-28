Inaugurato Parco 8 Marzo oasi di natura e memoria a Verona Sud

Il quartiere di Borgo Roma a Verona Sud ha aperto ufficialmente oggi il Parco 8 Marzo, un'area destinata a ospitare spazi verdi e aree di memoria. L'inaugurazione ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, segnando un intervento che modifica il paesaggio urbano della zona. L'apertura del parco è stata comunicata con una cerimonia pubblica.

Taglio del nastro in Via Ongaro per l'area verde da 17.000 metri quadrati che onora le donne veronesi e mette fine a 10 anni di attesa dei cittadini Il quartiere di Borgo Roma ha celebrato oggi, 28 marzo, l'apertura ufficiale del Parco 8 Marzo, un intervento trasformativo il paesaggio urbano di Verona Sud. Questa nuova area verde sorge in Via Ongaro su una superficie di circa 17.000 metri quadrati che per lungo tempo era stata utilizzata esclusivamente come parcheggio asfaltato. Il progetto riveste un valore simbolico profondo poiché è stato scelto di dedicare questo spazio alla memoria di donne che hanno contribuito alla crescita sociale e civile della città. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Inaugurato Parco 8 Marzo, oasi di natura e memoria a Verona Sud Articoli correlati Rigenerazione che unisce la comunità: il nuovo volto del Parco di via Verona. Inaugurato il lotto SudÈ stato inaugurato oggi il lotto Sud del Parco “Vilma Preti” in via Verona, nel cuore del quartiere San Leonardo. Escursione all'Oasi di Baggero, un polmone della naturaUn altro splendido percorso da scoprire nel nostro sorprendente territorio che non è solo Lago di Como. Tutti gli aggiornamenti su Inaugurato Parco Discussioni sull' argomento Inaugurato il nuovo Parco urbano di Sorgane; Serre Parco Querini, inaugurazione con ricorso. Italia Nostra e Civiltà del verde: Vanno abbattute; Verona Sud respira: inaugura il nuovo parco Santa Teresa; Fara in Sabina, festa a Canneto: Domenica 29 marzo, inaugurazione del nuovo parco giochi. Inaugurato il Parco delle Connessioni. Un’area avventura inclusiva per tuttiAREZZOÈ stato inaugurato ieri il Parco delle Connessioni, il nuovo parco avventura inclusivo del liceo Piero della Francesca, pensato per essere uno spazio senza barriere e senza limiti. Un luogo ... lanazione.it Presto verrà inaugurato il Parco Urbano del Castello di Misilmeri. Riqualificato e restituito alla comunità: un luogo più curato, attraversabile, da vivere ogni giorno. Un passo concreto verso una città più ordinata e attenta al proprio territorio. #amministrazionero - facebook.com facebook