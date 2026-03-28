Sabato 28 è stata inaugurata la nuova Coop Doro di via Modena, dopo i lavori di restyling iniziati a febbraio, che hanno ampliato gli spazi e aggiunto nuovi servizi. L’apertura si è svolta con la partecipazione di numerosi soci e clienti, mentre il taglio del nastro ha segnato la conclusione di un intervento che ha mantenuto il negozio aperto durante i lavori.

Fine dei lavori e taglio del nastro per inaugurare il supermercato Coop Doro di via Modena. Il restyling del punto vendita, iniziato a febbraio e condotto a negozio aperto, è terminato e la Coop è stata inaugurata sabato 28, alla presenza di tanti soci e clienti. La Cooperativa sta portando avanti un percorso di rinnovamento per offrire ai soci e ai consumatori un nuovo modello di acquisto: una spesa capace di rispondere alle esigenze emergenti e ai trend di consumo contemporanei, mantenendo al centro la qualità e la convenienza. Un progetto che è stato sostenuto con un investimento complessivo di circa 300mila euro. Dopo i lavori di... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Inaugurata la nuova Coop Doro, con più servizi e spazi ampliati: tutte le info

Articoli correlati

Leggi anche: Ascom, inaugurata la nuova sede sul territorio ferrarese: "Spazi più moderni e funzionali"

Altri aggiornamenti su Coop Doro

Discussioni sull' argomento Inaugurata la nuova Coop Doro, con più servizi e spazi ampliati: tutte le info; Coop Doro riapre dopo i lavori di restyling; Restyling a Coop di Ferrara e Riccione, investimento da 1 milione; Uno spazio d’oro nel cuore di Valenza: la ex Coop per il volontariato, la cultura e il turismo.

Inaugurata la nuova Coop Doro, con più servizi e spazi ampliati: tutte le info x.com

Grappolo D’oro Cooperativa Agricola - facebook.com facebook