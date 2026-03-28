In salvo la stagione per i ristoratori delle Sciabiche grazie al sindaco

Confcommercio di Brindisi ha espresso pubblicamente gratitudine al sindaco Giuseppe Marchionna per aver condiviso le preoccupazioni dei ristoratori riguardo ai lavori di arredo urbano nel rione Sciabiche e sul lungomare Thaon de Revel. La comunicazione è arrivata dopo che il primo cittadino ha preso posizioni in merito alle questioni sollevate dagli esercenti della zona.

Confcommercio Brindisi intende ringraziare pubblicamente il sindaco Giuseppe Marchionna per aver condiviso le preoccupazioni esposte dai ristoratori BRINDISI - Confcommercio Brindisi ringrazia pubblicamente il sindaco Giuseppe Marchionna per aver condiviso le preoccupazioni esposte dai ristoratori in riferimento all’esecuzione dei lavori di arredo urbano nel rione Sciabiche e, in particolare, sul lungomare Thaon de Revel.In sostanza, così come sottolineato dal presidente della FipeConfcommercio Brindisi Marco Carruezzo e dal dirigente Mino Silvestro (peraltro ristoratore della zona), l’esecuzione di tale intervento (a causa dei termini... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "In salvo la stagione per i ristoratori delle Sciabiche, grazie al sindaco" Articoli correlati Napoli, la casa va a fuoco: famiglia in salvo grazie al cane RockyUn'intera famiglia si è salvata da un incendio grazie all'intervento del suo cane, Rocky. Escursionista tratto in salvo grazie al GpsUn pomeriggio che rischiava di trasformarsi in una notte all’addiaccio, con il buio che avanzava e le temperature in calo, si è concluso bene sul...