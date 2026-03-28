Martedì 31 marzo 2026 alle 17 si terrà in sala Paladin a Palazzo Moroni la presentazione del libro

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? La presentazione del libro L'intruso veneziano di Giuseppe de Concini (ed. Albatros Il Filo) si terrà martedì 31 marzo 2026 alle ore 17, in sala Paladin a Palazzo Moroni, via VIII Febbraio 2. L’intruso veneziano è un romanzo d’azione, ambientato ai giorni nostri, la cui trama affonda le sue radici nei molti miti che Venezia ha evocato nel corso dei secoli; tra tutti, l’ipotesi suggestiva che – oltre al corpo dell’Evangelista – la tomba di San Marco custodisca anche qualcun altro, ovvero un intruso eccellente: Alessandro Magno. Il romanzo condurrà il lettore, con uno stile accattivante e non paludato, fin dentro i misteri magici della città lagunare, come ad esempio la presenza in essa di una lunga e articolata tradizione alchemica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - In sala Paladin a Palazzo Moroni la presentazione del libro "L'intruso veneziano"

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Invitiamo alla partecipazione a questa manifestazione che si terrà sabato 28 marzo 2026, a Padova davanti a Palazzo Moroni, dalle 10.00 alle 13.00. Un'iniziativa che si terrà in contemporanea in 144 piazze italiane, da nord a sud del Paese. - facebook.com facebook