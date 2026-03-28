In ricordo di Dani Palandri e Bertoncini | Pisa celebra i sacrifici contro il nazifascismo

Mercoledì mattina a Pisa si è tenuta una cerimonia di commemorazione presso un monumento di via Bonanno, di fronte al campo sportivo Abetone. L’evento ha ricordato tre figure, Alberto Dani, Foresto Palandri e Remo Bertoncini, coinvolti in azioni di sacrificio durante il periodo del nazifascismo. La commemorazione si è svolta alla presenza di partecipanti che hanno posto fiori e osservato un minuto di silenzio.

Pisa, 26 marzo 2026 – Si è svolta nella mattinata di mercoledì 25 marzo, al monumento di via Bonanno a Pisa, di fronte al campo sportivo Abetone, la cerimonia di commemorazione di Alberto Dani, Foresto Palandri e Remo Bertoncini. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Pisa, dalla Provincia di Pisa, dai Comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno, in collaborazione con ANPI. Alla cerimonia erano presenti l’assessore alla scuola del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi, e i rappresentanti dei Comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno. In seguito ai saluti istituzionali, durante le celebrazioni gli studenti hanno offerto parole di riflessione, amicizia e gratitudine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In ricordo di Dani, Palandri e Bertoncini: Pisa celebra i sacrifici contro il nazifascismo Articoli correlati Pisa celebra il Giorno del ricordo: inaugurata la panchina tricolorePisa, 10 febbraio 2026 – Si sono concluse nel pomeriggio le celebrazioni ufficiali per il Giorno del ricordo, la solennità istituita per conservare e... Ortona celebra il giorno del ricordo, il programma della cerimonia nel ricordo di Giuseppe GarzarelliIl Comune di Ortona celebrerà il Giorno del Ricordo martedì 10 febbraio, alle ore 10, nel parco Giuseppe Garzarelli, in via della Libertà, con una... Aggiornamenti e contenuti dedicati a In ricordo di Dani Palandri e... Discussioni sull' argomento Nel ricordo di tre martiri del 1944; Memoria, un patto d'amicizia tra studenti; 25 marzo 1944: Pisa commemora i tre fucilati dai nazifascisti; Museo della Shoah e Yad Vashem insieme per la memoria globale. Dani collaterali Compleanno mogio il 7 aprile per l’ex Pitonessa, che La Russa definisce una «risorsa» (Sic!). Intanto Stefania Craxi scivola sul «plotone d’esecuzione». Partiamo bene… Le chicche di L43 x.com Arco, il Bar Dani replica al blitz: “Nessun legame con la droga, solo intrattenimento” - https://labusa.info/arco-il-bar-dani-replica-al-blitz-nessun-legame-con-la-droga-solo-intrattenimento/ - facebook.com facebook