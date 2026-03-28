Nella notte di venerdì 27 marzo è deceduto a Bologna all’età di 87 anni Fabio Alberto Roversi Monaco, professore emerito di Diritto amministrativo e rettore dell’Università di Bologna dal 1985 al 2000. Il suo nome è associato a un lungo percorso accademico e a incarichi di rappresentanza all’interno dell’ateneo. La sua scomparsa è stata ricordata dai colleghi Pellicciari e Cappiello.

Nella notte di venerdì 27 marzo si è spento a Bologna all’età di 87 anni Fabio Alberto Roversi Monaco, professore emerito di Diritto amministrativo e rettore dell’Università di Bologna dal 1985 al 2000. Ai prevedibili necrologi ordinati ed enfatici su Fabio Roversi Monaco, chi come noi gli deve molto sceglie un controcanto, convinto che lo avrebbe preferito al coro delle messe cantate. Noi lo abbiamo conosciuto da giovanissimi studenti, eletti su fronti diversi negli organi accademici e poi lo abbiamo costantemente frequentato negli anni del suo massimo potere ma anche in quelli in cui veniva via via lasciato solo per l’età che avanzava e per un mondo che cambiava (o non cambiava) categorie interpretative. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - In memoria di Fabio, il Magnifico. Il ricordo di Pellicciari e Cappiello

Articoli correlati

Leggi anche: Continuano gli eventi “off” del festival il magnifico: in mostra ‘Ricordo Firenze’ di Leonardo Mincolelli

Leggi anche: "Fabio il Magnifico", la storia dell'ex rettore Roversi Monaco arriva in libreria

Altri aggiornamenti su In memoria di Fabio il Magnifico Il...

Temi più discussi: Eredità culturale e memoria . Il ricordo di Santilli in biblioteca; Interrogazione del deputato di FdI Fabio Rampelli in cui si denunciano 41 istituti scolastici che non avrebbero partecipato il 10 febbraio alle iniziative della Giornata del Ricordo. C'è un clima nero di pressione e di intimidazione; Bagno a Ripoli. Fabio Sequi, Medaglia d’oro al valor civile al giovane grassinese morto per salvare due persone in mare; John 3.32 di Fabio Picuti: presentazione ad Arischia il 28 marzo.

Morì a 35 anni per salvare due persone in mare: medaglia d’oro al valor civile a Fabio SequiL’onorificenza alla memoria conferita dalla presidenza della Repubblica è stata consegnata alla famiglia dai sindaci di Bagno a Ripoli e San Vincenzo, Pignotti e Riccucci. A Fabio sarà dedicata anche ... msn.com

AOU Novara. Donazione in memoria di Fabio BosottiLa madre del maestro di aikido stroncato tre anni fa da un infarto ha donato 22 poltrone per terapia oncologica, 2 letti elettrici da degenza, 8 sfigmomanometri, 3 saturimetri, un lettino da visita ... quotidianosanita.it

Morto Fabio Roversi Monaco, le esequie nell'Aula Magna dell'università x.com

Omicidio Vassallo, scagionato il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo - facebook.com facebook