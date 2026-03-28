Il 28 marzo 2026 a Roma è stato annunciato che Pedersen non prenderà parte a Flanders Fields 2026, una manifestazione ciclistica che quest'anno ha cambiato nome in Gand-Wevelgem. Il nome della corsa, che richiama un noto brano, sostituisce la denominazione precedente e sembra indicare un nuovo inizio per questa classica del ciclismo.

Roma, 28 marzo 2026 - Il nome, la In Flanders Fields 2026, sembra suggerire una neonata corsa, mentre si tratta della 'vecchia' Gand-Wevelgem che da quest'anno cambia denominazione. A parte queste formalità, una certezza c'è ed è che il vincitore in carica Mads Pedersen domani non sarà al via della Classica che notoriamente ammicca ai velocisti. I motivi del forfait di Pedersen dalla In Flanders Fields 2026. Il corridore danese, che nelle vesti di capitano sarà sostituito da Jonathan Milan, a sua volta al rientro dopo l'assenza forzata dalla Milano-Sanremo 2026, ha spiegato i motivi della sua scelta tramite un video apparso sui canali social personali e della sua Lidl-Trek. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In Flanders Fields 2026, Pedersen non ci sarà

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