in don we trust ora trump mette la firma anche sui dollari

A partire da giugno 2026, le banconote da 100 dollari statunitensi mostreranno la firma dell'ex presidente Donald Trump. Questi sarà il primo presidente in carica a comparire sulla valuta, con la sua firma presente ufficialmente sulle banconote. La modifica riguarda le banconote in circolazione, che includeranno il nome dell’ex mandatario, segnando un evento senza precedenti nella storia monetaria del paese.

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