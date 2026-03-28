Immobiliare Rosina UniCatt | Crisi demografica sempre più pervasiva

Una docente dell'università cattolica ha dichiarato che la crisi demografica sta diventando sempre più evidente, in particolare nel continente europeo e nel nostro paese. La situazione si sta aggravando con il passare del tempo e riguarda vari aspetti sociali ed economici. La questione viene discussa in un contesto di analisi e osservazioni sullo stato attuale delle dinamiche demografiche.

Milano, 28 mar. - (Adnkronos) - "La crisi demografica è sempre più pervasiva ed evidente, soprattutto in Europa, ma in particolare in Italia. La popolazione anziana, infatti, aumenta pressoché ovunque, perché siamo sempre più longevi, ma in Italia, in particolare - e questo è ciò che porta da transizione a crisi demografica - le nuove generazioni sono meno presenti; pertanto, il ricambio generazionale risulta insufficiente all'interno del mondo del lavoro. Ciò genera un impatto importante sull'economia, poiché vi sono sempre meno persone all'interno del mondo del lavoro a fronte di una popolazione anziana in aumento”. Sono le... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Immobiliare, Rosina (UniCatt): "Crisi demografica sempre più pervasiva" Articoli correlati Mercato immobiliare in Ticino: perché sempre più italiani guardano oltre confineIl Canton Ticino sta vivendo una fase di rinnovato interesse da parte degli acquirenti italiani. 2050: Nazionalismi, tecnologia e crisi demografica ridisegnano il futuro globale.Il futuro prossimo, fino al 2050, si prospetta come un periodo di profondi cambiamenti globali caratterizzati dal ritorno di tendenze... Altri aggiornamenti su Immobiliare Rosina UniCatt Crisi... Argomenti discussi: Immobiliare, Rosina (UniCatt): Crisi demografica sempre più pervasiva. La crisi va in affittoGli immobili residenziali? Non temono lo sfitto, non invecchiano e anzi si apprezzano nel tempo. Potrebbe quindi passare proprio dal mattone residenziale la riscossa del settore immobiliare tricolore ... milanofinanza.it Mercato immobiliare in Italia 2025/ Niente crisi: dove si compra e si vendeIl mercato immobiliare in Italia nel 2025 è in crescita, specialmente in 8 città del Bel Paese dove il settore è positivo. Secondo l’OMI, il mercato immobiliare in Italia nel 1° trimestre del 2025 ... ilsussidiario.net