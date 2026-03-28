Nella settimana appena conclusa, gli indici immobiliari hanno registrato una diminuzione. Contestualmente, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono intensificate, contribuendo a un clima di incertezza sui mercati. La situazione internazionale ha influito sui settori finanziari e immobiliari, con le quotazioni che hanno mostrato un trend negativo. La tensione tra le due nazioni sembra aver allontanato ogni possibilità di tregua a breve termine.

Si chiude una settimana negativa per gli indici immobiliari, mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a crescere. Teheran ha respinto il piano in 15 punti proposto da Washington, rivendicando il diritto esclusivo di decidere tempi e modalità della fine del conflitto. La prospettiva di una tregua, su cui contavano molti investitori, appare così sempre più lontana e i prezzi dell’energia tornano a salire, alimentando timori di nuove pressioni inflazionistiche. Un quadro che rimette al centro le prossime mosse delle banche centrali, decisive per il costo del credito e quindi per la domanda nel mercato immobiliare. Una Fed più prudente e più restrittiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Immobiliare in calo, mentre la tregua in Medio Oriente si allontana

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