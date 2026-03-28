Immigrazione la clamorosa sentenza che ribalta tutto | chi verrà mandato in Albania

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso della Cassazione riguardo ai trattamenti dei migranti irregolari nei Centri di Permanenza e Rimpatrio (CPR), dando ragione alle politiche migratorie adottate dal governo. Di conseguenza, i migranti che non rispettano le normative saranno rimpatriati in Albania, come previsto dalle disposizioni vigenti. Questa decisione rappresenta un risultato importante per l'esecutivo nel settore dell'immigrazione.

Un altro obiettivo centrato per le politiche migratorie del governo Meloni: la Corte Costituzionale ha dato ragione all’esecutivo bocciando il ricorso della Cassazione sui trattenimenti dei migranti irregolari nei Cpr. La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dagli ermellini. Lo straniero accusato di reati può stare nei Cpr anche se chiede asilo. Dunque chi ha presentato domande di protezione pretestuose ed è un pericolo per la sicurezza può essere trattenuto per decisione di un questore. È un passo verso espulsioni più rapide.La questione impatta sul braccio di ferro tra magistratura e governo, dopo l’inaugurazione dei centri in Albania. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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