Imma Tataranni 5 ultima puntata | le anticipazioni

Da quotidiano.net 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 22 marzo è andata in onda la quinta e ultima puntata della serie televisiva ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’. L’episodio ha attirato circa 4,1 milioni di spettatori, con una quota di mercato del 25,3%. La trasmissione ha superato in ascolti la messa in onda contemporanea di ‘Chi vuol essere milionario’.

Il terzo episodio di ‘ Imma Tataranni – Sostituto procuratore ’ andato in onda lo scorso 22 marzo è stato seguito da quasi 4,1 milioni di telespettatori, pari al 25,3% di share, e ha battuto la messa in onda contemporanea di ‘Chi vuol essere milionario’. Domenica 29 marzo andrà in onda il finale della quinta stagione della serie tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e con Vanessa Scalera nei panni della protagonista. Imma Tataranni: dove eravamo rimasti. Nella terza puntata dello show abbiamo visto Pietro (Massimiliano Gallo) ingelosirsi a causa della complicità tra Imma (Vanessa Scalera) e Mike (Tim Daish). Diana (Barbara Ronchi), invece, prosegue verso la sua carriera da attrice, e scopre che la sua amica sta tentando di diventare procuratore a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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