Ilia Malinin risorge sul ghiaccio di Praga | 3° Mondiale consecutivo cancellato il dramma olimpico

Ilia Malinin ha vinto il suo terzo titolo mondiale consecutivo di pattinaggio di figura a Praga, dopo aver affrontato una stagione difficile, segnata anche dal crollo alle Olimpiadi di Milano Cortina. La vittoria segue un percorso di recupero e determinazione, e si aggiunge ai successi precedenti in questa competizione. Malinin ha commentato la difficoltà della gara come una vera sfida.

Ilia Malinin ha cancellato nel modo migliore il crollo alle Olimpiadi di Milano Cortina, andando a conquistare il suo 3° titolo mondiale consecutivo di pattinaggio di figura: "Difficile, una vera sfida". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Ilia Malinin, torna sul ghiaccio dopo la caduta: stading ovation e lacrime Ilia Malinin ha davvero pattinato sul ghiaccio con dei jeans da 1.000 €?A questo punto, sappiamo tutti che la moda delle Olimpiadi invernali del 2026 è stata tra le più bizzarre di sempre – basta dare un’occhiata ai... Una selezione di notizie su Ilia Malinin Ilia Malinin vince i Mondiali 2026 a Praga, il Quad God è risorto: «in un universo alternativo avrei vinto l’oro olimpico ma ora sono davvero io»Quarantatré giorni dopo il disastro olimpico, Ilia Malinin ha riconquistato il trono mondiale a Praga cancellando i fantasmi di quella notte d'inverno a Milano in cui tutto sembrava perduto ... vogue.it Ilia Malinin si riprende il mondo: terzo titolo iridato dopo la delusione olimpicaLa strada verso questo trionfo non è stata priva di ostacoli. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Malinin era arrivato con le aspettative di un favorito assoluto, ma la pressione si era rivelata schiacc ... it.blastingnews.com